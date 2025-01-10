البرلمان الألماني يعطي الضوء الأخضر لشراء فرقاطات بحرية جديدة مخصصة للدفاع الجوي

أعطت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني (البوندستاج) الضوء الأخضر رسميًا لشراء فرقاطات جيدة من طراز "تايب 127" المخصصة للدفاع الجوي لمصلحة البحرية الألمانية.

وذكرت دورية جينز العسكرية الدولية اليوم، أن تمويل شراء فرقاطات "تايب 127" جرت الموافقة عليه في الجلسة النهائية للجنة البرلمانية خلال عام 2024؛ وهو ما أكدته وزارة الدفاع الألمانية في بيان أصدرته في هذا الصدد.

ويتضمن مشروع شراء الفرقاطات "تايب 127" للبحرية الألمانية شراء النوعية الجديدة من القطع البحرية المخصصة للدفاع الجوي (بشراء 5 فرقاطات مع الإبقاء على خيار شراء السادسة)، لكي تحل محل 3 فرقاطات موجودة في الخدمة حاليًا من طراز "ساتشين" من فئة السفن (تايب 124)، التي دخلت الخدمة في البحرية الألمانية ما بين 2004 و2006 ومن المقرر الاستغناء عنها وإحالتها إلى التقاعد في مطلع ثلاثينيات القرن الجاري.

وتضم طراز الفرقاطات الجديدة قدرات تتضمن صواريخ دفاع جوي باليستية وفرط صوتية علاوة على قدرات توجيه ضربات عالية الدقة. كما ستتكامل السفن مع منظومة الإدارة القتالية "أيجيس" الأمريكية.

وعقب الموافقة البرلمانية للبدء في مشروع شراء فرقاطات "تايب 127"؛ تأتي مرحلة اتخاذ قرار الاختيار، الذي يتوقع صدوره في مطلع هذا العام، ويليه إبرام تعاقد في وقت لاحق من العام نفسه، فيما يخطط أن يتم التسليم اعتبارًا من 2034.

وتقول الدورية المعنية بالشؤون العسكرية إن شركة بناء السفن الألمانية "ثايسينكروب" للنظم البحرية (تكمز)، ستتولى قيادة البرنامج.

وقد أعلنت الشركة - في بيان مشترك مع مجموعة "نافال فيسيل لورسين" (إن في إل) في سبتمبر 2024 - اتفاقًا للعمل المشترك للتقدم بعرضهما سويًا للفوز بالبرنامج استنادًا إلى تصميمات "ميكو إيه-400" (إيه إم دي) (للدفاع الجوي والصاروخي) التي اعدتها شركة "تكمز".

وكانت شركة "ثايسينكروب" أعلنت - في وقت سابق - أنها في حال اختيار تصميمها المقترح، فإن بناء الفرقاطات الجديدة سوف يبدأ في وقت مبكر من عام 2025

