"طب الإسكندرية" تحتفل بتخريج الدفعة 83 من الطلاب الوافدين بالبرنامج العام 2023-2024

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية، احتفالية تخريج الدفعة 83 من الطلاب الوافدين بالبرنامج العام للعام الجامعي 2024/2023.

وذلك بحضور الدكتورة إيمان يوسف، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من القناصل والسفراء والهيئات الدبلوماسية وأولياء الأمور.

وفي كلمتها هنأت الدكتورة إيمان يوسف الطلاب الوافدين بتخرجهم من كلية الطب جامعة الإسكندربة، مؤكدة أن كلية الطب جامعة الإسكندرية صرح كبير يتمتع بسمعة دولية طيبة علي منصة "إدرس في مصر" والذي يسعي الطلاب من جميع أنحاء العالم أن ينتموا إليه ويتخرجون منه.

كما تقدمت بالشكر للطلاب علي مجهودهم الذي بذلوه وعملهم الدؤوب علي مدار سنوات الدراسة لافتة إلى التحديات والصعوبات التي واجهوها والتى من أهمها بعدهم عن الأهل والوطن، وقالت أن مصر كانت وطنهم الثانى، وأن اليوم هو يوم القسم ومن بعده سيكونوا أطباء المستقبل وسفراء لمصر في بلادهم.

وأكدت أن إدارة الكلية ستكون داعمة لهم في مسيرتهم العملية والعملية القادمة وتفتح أبوابها للتعلم سواء في سنة التدريب الإلزامي كأطباء إمتياز أو طلاب في الدراسات العليا، كما تقدمت بالشكر لأولياء الأمور مؤكدة أن اليوم هو يوم الحصاد لهم حيث يحصدون ثمرة كفاحهم وتعبهم علي مدار سنوات الدراسة ليكونوا أطباء يفتخرون بهم في بناء بلادهم.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب.