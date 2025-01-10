الدفاع الجوي الروسي يسقط 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 40 طائرة دون طيار أوكرانية، خلال الليل، فوق مقاطعات روستوف وكورسك وفورونيج وبريانسك وبيلجورود وإقليم كراسنودار وبحر آزوف.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 40 طائرة دون طيار أوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبحسب الوزارة: "تم تدمير 16 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وفورونيج، و3 فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وعشرة فوق حوض لبحر آزوف."

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين، وفقا لسبوتنيك.

