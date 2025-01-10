بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق الدورة الـ32 لماراثون مصر الدولي

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات انطلاق الدورة رقم 32 لماراثون مصر الدولي من ساحة معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، حيث شارك في فعاليات الماراثون 430 متسابقا من 45 جنسية مختلفة يمثلون دولا عربية وأوروبية.

ماراثون مصر الدولي

ويعد ماراثون مصر الدولي، هو أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ويشارك فيه العديد من المتسابقين من الدول العربية والأجنبية، ويقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبحضور اللواء جاسر رياض مؤسس ماراثون مصر الدولي، والنوبي محمد حجاجي نائب رئيس مركز القرنة.

وجرى التسابق حول المعالم الأثرية في البر الغربي، حيث بدأ الماراثون من أمام معبد حتشبسوت، مرورًا بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، مروراً بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون.

من جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر، أن ماراثون مصر الدولي يعد من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، حيث يعد دعاية سياحية قوية لمحافظة الأقصر، كما يحظى برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والاثار، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

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