وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الكونجولي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا أمس الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥ بجان كلود جاكوسو وزير الشئون الخارجية والتعاون لجمهورية الكونجو، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونجو برازافيل.

وأشاد د. بدر عبد العاطي بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مشددًا على استعداد مصر لدعم الكونجو برازافيل من خلال تقديم الخبرات الفنية والمساهمة في مشروعات التنمية المستدامة في الكونجو. كما أعرب عن حرص مصر على تعزيز العمل الإفريقي المشترك ودفع عجلة التنمية في القارة.

تناول الاتصال مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التنمية الاقتصادية، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، مؤكدين على أهمية تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في القارة الافريقية.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال على تكثيف التنسيق بين الجانبين والعمل على تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المتبادلة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق مصالح دول القارة الإفريقية.