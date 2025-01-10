الكنيسة تقيم صلوات تجنيز القمص سلامة سمعان شيخ إيبارشية القوصية

أقيمت صباح اليوم الجمعة، صلوات تجنيز القمص سلامة سمعان، شيخ كهنة إيبارشية القوصية، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل رافائيل بقرية "التتالية"، بمحافظة أسيوط.

ونعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص سلامة سمعان، الذي توفي عن عمر ناهز 72 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لنحو 41 عامًا.

كما تقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة القمص سلامة سمعان، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة.

جدير بالذكر، أن القمص سلامة سمعان، ولد في يوم ٣١ أغسطس ١٩٥٣ وسيم كاهنًا في ٢٦ مايو ١٩٨٤، ونال رتبة القمصية في ٤ فبراير ١٩٩٨.