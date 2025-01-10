أتوبيس دخل في ميكروباص.. إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بـ6 أكتوبر

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول اصابة 8 اشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص باتوبيس، وامرت بالتحفظ على سائقي المركبتين واجراء تحليل مخدرات لهما بيان تعاطيهم للمخدرات من عدمه، كما تحفظت على السيارة والاتوبيس للفحص، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

أتوبيس دخل في ميكروباص

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس وسيارة ميكروباص نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.