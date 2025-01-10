تحرير 19 محضرًا لمخالفات بمنشآت غذائية ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن الإشارة إلى قيام الطب الوقائي بالمديرية بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على 26 من المنشآت الغذائية بمدينة الواسطى وقرية جزيرة المساعدة، أسفرت عن تحرير 19 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على إعدام 18كجم مواد غذائية مختلفة متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم رصد 5 منشآت تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم .

صحة بني سويف: تحرير 19 محضراً لمخالفات بمنشآت غذائية والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية في حملة لمراقبة الأغذية

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، جمعة عبدالمنعم مراقب أول أغذية بالواسطى، ومفتشي أغذية :علي حسين ، حسن محمد، رمضان أحمد.