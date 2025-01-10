تواصل فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، عملها من خلال رفع تراكمات المياه بالمناطق المتضررة بعد تعرض المدينة لأمطار رعدية غزيرة ولطقس غير مستقر منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، وتعمل سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية على مدار اليوم بفرق إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة.

ويتابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عمل فرق الطوارئ بمجلس المدينة بإزالة تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة ومتابعة الحالة العامة للاحياء ومداخل المدينة من الكيلو 1 حتي الكيلو 4 بحي الزهور، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظراً لحالة الطقس غير المستقرة، بالإضافة إلى الاستجابة لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة، وذلك في إطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأكد جاب الله التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار مع والجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي ، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه جاب الله لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري بضرورة التعامل الفوري لتجمعات مياه الأمطار من خلال المعدات والسيارات بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

وأعلنت مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 .

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الامطار .

رئيس مدينة مطروح: فرق الطوارئ تواصل عملها برفع تجمعات مياه الأمطار

IMG-20250110-WA0005

IMG-20250110-WA0003