تعرف على فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ14

تنطلق فعاليات اليوم الأول لـ الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد «دورة الفنان الراحل نور الشريف»، التي تأتي تحت شعار "السينما الإفريقية قمر 14»، بمدينة الأقصر، وتستمر حتى 14 يناير الجاري.

تبدأ الفعاليات في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، بمؤتمر صحفي للنجم خالد النبوي، في معبد الأقصر، ويستمر حتى الثانية والنصف عصرا.

يعقبه في الثالثة عصرا حفل توقيع كتاب «خالد النبوي» بحضوره ومؤلف الكتاب أيمن الحكيم، ويستمر حتى الرابعة مساء.

هذا بالإضافة إلى ريد كاربت لفيلم «لأول مرة» في الرابعة مساء، والعمل من تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جوم إكرام، ومن بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، عايدة رياض وآخرون.

يعقد ذلك عرض فيلم «الهوى سلطان» في السادسة مساء، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن بطولة الفنانين: أحمد داود، منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، وغيرهم من النجوم الشابة.

ووتختتم فعاليات اليوم بعرض فيلم «المهاجر»، تأليف وإخراج يوسف شاهين.

وقد افتتحت فعاليات الدورة الـ14 مساء أمس الخميس، بمعبد الأقصر، وسط حضور جماهيري كبير، وتهدى هذه الدورة لروح كل من السيناريست بشير الديك، والمؤلف عاطف بشاي، والمخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج الموريتانى ميد هوندو، والمخرجة السنغالية صافي فاي.