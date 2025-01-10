صحة بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1300 حالة بقافلة للصحة

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بشأن قيام إدارة القوافل بالمديرية، بتنفيذ قافلة طبية على مدى يومي "الأربعاء والخميس الماضيين"، بقرية شاطر زادة مركز اهناسيا، من 9 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، عظام، الجلدية، تنظيم الأسرة)، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1372مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 156، معمل طفيليات 29، حالات أشعة عادية 7، استصدار5 قرارات للعلاج على نفقة دولة، تحويل حالتين للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 25 حالة.

الكشف وتوفير العلاج لـــ 1300 حالة بقافلة للصحة ببني سويف

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4084 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.