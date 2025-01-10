السرنجات ولعت.. كواليس حريق مصنع معدات طبية بـ6 أكتوبر

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول حريق هائل نشب داخل مصنع للمعدات الطبية "سرينجات" بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت إلى أقوال العاملين بالمصنع المتواجدين وقت الحريق حول ملابساته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق مصنع بـ6 أكتوبر

بداية الواقعة وبإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية – قطاع أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية، بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء، بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش فرقة وسط أكتوبر.

وتبين بالفحص اشتعال النيران بمواد بلاستيكية تستخدم في تصنيع السرنجات الطبية بمصنع معدات طبية، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.