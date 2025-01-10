عرض "الدخاخني" و"2059" بالمجان في نوادي مسرح قصور الثقافة بروض الفرج.. غدا

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، غدا السبت، عرضين مسرحيين جديدين على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي لفرع ثقافة الجيزة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتقدم العروض بالمجان للجمهور.

العرض الأول يقام في الخامسة مساء بعنوان "الدخاخني" من إخراج ماهينور طارق، وفي السابعة مساء يقام العرض المسرحي "2059"، تأليف طارق حمدي، وإخراج أحمد سليمان، وتدور أحداثه في تصور افتراضي للحياة عام 2059م بعد مرور عشرين عاما على هلاك الأرض نتيجة لانفجار مركزها، وفي ظل انتشار الأفكار الغريبة والأمراض المعدية، يبقى صراع البقاء هو المشهد الأبرز في الأحداث.

ويعقب العرضين ندوة نقدية، بمشاركة النقاد أحمد خميس، رنا عبد القوي، د. هبة سامي.

عروض نوادي مسرح الجيزة تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، وتتضمن 16 عرضا مسرحيا، تقام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وتستمر حتى 12 يناير الحالي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة خلال الموسم المسرحي الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.