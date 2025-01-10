محافظ الجيزة: 12 مشروعًا تنمويًا نفذتها "الإسكان" بالنصف الأول من العام المالي

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على بيان بمجهودات مديرية الإسكان بالجيزة والذى أصدرته المديرية عن النصف الأول للعام المالى الحالى والخاص بأعمال التطوير وإعادة التأهيل والصيانة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أعمال التطوير التى قامت بها مديرية الإسكان خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ضمت نحو ١٢ مشروع خدمي وتنموي وهم ( أعمال إعادة تأهيل وتطوير العقارات المتضررة بحريق أستوديو الأهرام والتى شملت إنهاء تجديد ٤ عقارات، تدعيم عقارين).

وأوضح محافظ الجيزة انه تم تطوير عدد من المبانى الخاصة بأجهزة المحافظة لتحسين الحالة الإنشائية لها وحفاظاً علي السلامة العامة وتدعيم سبل الامان ومنها ( مبنى مديرية الإسكان، مبنى مركز ومدينة أطفيح، تطوير عنابر الإعاشة ومركز تدريب الحماية المدنية بحدائق الأهرام ) .

واضاف النجار انه جاري استكمال خطة تحسين الواجهة البصرية لمحيط أعمال تطوير محور المريوطية وذلك بدءا من شارع المنشية وحتى كوبري الصحابة من خلال المشروعات المدرجة لمديرية الإسكان وذلك ضمن مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية ، تأمين مدينة الطالبات بشارع السودان من أخطار الحرائق، تطوير موقف العامل الأول).

كما شملت الأعمال عدد من المنشأت الجديدة والتى تضمنت ( تركيب حوالي ٤٠ بارتشن تجاري لأغراض التطوير الحضارى وتوفير عائد إستثمارى لصالح المحافظة يتم استخدامه في أعمال الصيانات الدورية ورفع الكفاءة للطرق.

لافتا انه تم تركيب عدد 2 مصعد كهربائي بكوبري المشاه المقام اعلي شريط السكة الحديد بين شارعي السودان والمطار للتسهيل علي كبار السن استحابة لشكاوي المواطنين من مستخدمي الكباري، إنشاء مجلس ومدينة العياط، تنفيذ أعمال محطة المياه الإرتوازية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش ).

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الإسكان بتكثيف الجهود للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية، مؤكدا على الدور الهام الذى تلعبه المديرية فى دعم أليات ڜالعمل بالجوانب الإدارية بمختلف الجهات إلى جانب دورها فى أعمال التنمية والتطوير.