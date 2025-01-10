ads
الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تسبب في قطع رأسها.. قرارات عاجلة في مصرع سيدة سودانية داخل مصعد

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع سيدة سودانية داخل مصعد بعقار بمنطقة بولاق الدكرور، وصرحت بدفن جثمانها عقب إجراء المعاينة التصويرية والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته إذ تبين أن السبب هو انغلاق أبواب المصعد على رأسها مما تسبب في فصله ومن ثم وفاتها، واستمعت إلى أقوال شهود العيان من المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت لجنة هندسية وفنية لفحص المصعد ومدى صلاحيته للعمل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

المصعد قطع رأسها

بداية الحادث، بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مفصولة الرأس داخل عقار بشارع العشرين، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء ركوب سيدة تدعى "بنت .أ.ح" 59 سنة سودانية الجنسية، المصعد أغلق أبوابه عليها مما تسبب في فصل رأسها عن جسدها.

جرى إيداع الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

تسبب قطع راسها قرارات عاجلة مصرع سيدة سودانية داخل مصعد ببولاق