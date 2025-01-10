كولر والشناوي يحضران اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

يحضر اليوم، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدا السبت بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

يعقد المؤتمر في الواحدة والنصف ظهرا، ويتحدث خلاله كولر والشناوي عن استعدادات الأهلي للمباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبيدجان أمس الخميس برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة، استعدادا للقاء الذي يقام في السادسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.