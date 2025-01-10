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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا| اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

مران الأهلي
مران الأهلي
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يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة. 
 يحضر الاجتماع من الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة وكرم عطا الإداريين بالفريق، والعميد علاء صلاح الدين، المنسق الأمني، بالإضافة إلى ممثلي فريق استاد أبيدجان ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة وزي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.
 وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبيدجان أمس الخميس برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة استاد أبيدجان التي تقام في السادسة من مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى استاد أبيدجان أفريقيا القاهرة