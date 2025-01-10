دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم في أبيدجان

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، مرانه الرئيسي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقام المران على استاد فيليكس بوانيي الذي يستضيف المباراة، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.