وكيل زراعة البحيرة يتفقد أعمال تنفيذ كومات الأسمدة المعاملة بالطحالب بإيتاي البارود

أجرى الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، جولة صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تنفيذ الكومات السمادية المعاملة بالطحالب والمنفذة بمعرفة بعض المزارعين تحت إشراف الإرشاد الزراعى، وذلك بنطاق الإدارة الزراعية لمركز ايتاى البارود، بحضور الدكتور شعبان عبد العاطى مدير عام الإدارة الزراعية، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال جولته جميع الأقسام بالإدارة الزراعية بإيتاى البارود، بالإضافة إلى متابعة أعمال الجمعية الزراعية بمنية بنى منصور، حيث تم متابعة جميع سجلات الجمعية والدورة المستندية وخاصة سجل حماية الأراضي.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة قيام مديرى الإدارات الزراعية وإدارات التعاون الزراعى، بمراكز المحافظة بمتابعة توزيع الأسمدة الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، مع أهمية متابعة السجلات بالجمعيات الزراعية وخاصة سجلات حماية الأراضي، ومتابعة الانضباط الإداري والحضور والانصراف ومراجعة خطوط السير للعاملين بالجمعيات، بالإضافة إلى متابعة جميع مراحل توزيع الأسمدة على المزارعين بجميع الجمعيات الزراعية.

وكيل زراعة البحيرة يتفقد السجلات الزراعية بالجمعيات

واطلع حسني عزام، على السجلات الخاصة بالأسمدة، والكميات الواردة للجمعية، والمنصرفة للمزارعين، ومتابعة آليات الصرف، والتأكد من أن الصرف يتم طبقا لمنظومة الصرف بكارت الفلاح ، كما تفقد مخازن الجمعية الزراعية للإطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، وان الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح".

وأكد وكيل الوزارة، على مدير الجمعية والعاملين بضرورة التيسير على المزارعين في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم مشددا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وان يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، وأنه لا صرف إلا بكارت الفلاح، وحذر من صرف أى أسمدة لأى متعدى على الأرض الزراعية.

وكما أكد علي الالتزام التام بمواعيد العمل الرسمية ، وضرورة حسن معاملة المزارعين، قائلًا:" انه ستتم المتابعة بصفة يومية على جميع جمعيات المراكز بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، والذين يشددون على ذلك من خلال التوجيهات والتعليمات بصفة دائمة وذلك لمساعدة جميع المواطنين فى كافة المجالات وخاصة المزارعين من خلال التعامل مع الجمعيات الزراعية وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج لهم".