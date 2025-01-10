ads
الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا| كولر يعقد محاضرة للاعبين بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان

كولر
كولر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين داخل مقر إقامة الأهلي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد المحاضرة استعراض الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المباراة بجانب تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف فريق استاد أبيدجان.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم، على ملعب المباراة المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلى مارسيل كولر أبيدجان أفريقيا