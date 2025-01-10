دراسة طبية حديثة تكشف العلاقة بين نوعية الغذاء وتأثيره على صحة المفاصل

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها الباحثون فى الجامعة الوطنية الأسترالية، أن النظام الغذائى له تأثير كبير على صحة المفاصل بالجسم، وفقا لما نشرته مجلة Scientific Reports.

حيث قام العلماء بإخضاع فئران التجارب لنظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون المشبعة لمدة 16 أسبوعا، وتبين لهم أن الفئران بعد هذا النظام باتت تعاني من مشكلات وتغيرات في الغضاريف الموجودة في مفاصل الركبة.

وبينت الدراسة أيضا أن الفئران التي خضعت للنظام الغذائي المذكور ظهرت لديها اضطرابات أيضية ومشكلات في أنسجة الغضاريف وباتت الغضاريف في مفاصلها أكثر عرضة للتلف.

وأشارت إلى أن الباحثين استخدموا شحم البقر والزبدة وزيت النخيل وزيت جوز الهند كمصدر للدهون المشبعة في النظام الغذائي الذي خضعت له الفئران، وتبين أن الدهون المشبعة ليست كلها ضارة بالمفاصل بنفس الدرجة فعندما استبدل الباحثون شحم البقر ببعض أنواع الدهون الموجودة في زيت جوز الهند انخفضت علامات تدمير الغضاريف والاضطرابات الأيضية.

وأظهرت النتائج أن نوعية الغذاء لها دور كبير في التأثير على الجسم وصحة المفاصل بشكل عام ولهذا ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والبروتينات وفيتامين D والأميغا-3 للحفاظ على صحة المفاصل مثل الأسماك وزيت الزيتون والتوت البري والكركم وبعض أنواع الخضروات والفواكه.