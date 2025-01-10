نقيب المهن التمثيلية في ضيافة عرض «مش روميو وجولييت» بالمسرح القومي.. صور

يواصل العرض المسرحي «مش روميو وجولييت» ليالي عرضه يوميًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وسط حضور جماهيري كبير على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنان محمد جبر، والفنان هاني عبد الهادي، وآخرون.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، ومن بطولة الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم، موسيقى والحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبد الرازق، مخرج منفذ صفوت حجازي، صياغة شعرية أمين حداد، والعمل من إعداد محمد السوري، وعصام السيد، وإخراج عصام السيد.