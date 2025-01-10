محافظ المنوفية: تحرير 230 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال يومين

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلى أنه تم تحرير 230 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال يومين من الحملات لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير محضرين جنح مركز ومدينة تلا ضد أصحاب محل أعلاف بحوزته 6 طن ردة وذرة صفراء و5 طن أسمنت بمستودع مواد بناء بدون مستندات مجهولة المصدر.

وكذا تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال بقالة ومواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار للتربح بدون وجه، بالإضافة إلى تحرير 133 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و97 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.