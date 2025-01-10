وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية مع مجموعة «أثينا الطبية»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد مجموعة أثينا الطبية، بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالوفد، والإشادة بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بالقطاع الصحي، والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بتشجع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تقديم خدمات صحية مميزة، مضيفًا أن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، مدعومة بقوانين ميسرة، تمثل عامل جذب قوي للقطاع الخاص.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وفرص تبادل الخبرات، والبحث العلمي والابتكار، مشيرا إلى التركيز على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات في شتي التخصصات، لاسيما أمراض القلب والأورام والعظام.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة فرص تبادل الخبرات في بناء القدرات والكوادر البشرية من خلال تدريب الأطقم الطبية المصرية في اليونان، وتبادل التجارب الناجحة في إدارة المستشفيات، لضمان جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرقمنة والتحول الرقمي بالقطاع الصحي، وتعزيز الوصول إلى مستوى لائق للرعاية الصحية في المناطق النائية من خلال التشخيص «عن بُعد».

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لمناقشة استراتيجيات تسويقية مشتركة بين الجانبين، تستهدف أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفرص استثمارية لمجموعة أثينا الطبية في الإنتاج الدوائي المحلي، وأيضا ً سبل التعاون في مجال تصنيع المستحضرات الدوائية والمعدات الطبية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية بتغطية 95% من سوق الأدوية بحلول عام 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تتطرق إلى مجالات التعاون في البحث العلمي والابتكار، والشراكة في التجارب السريرية، والابتكار في تكنولوجيا الرعاية الصحية، ومُستهدفات الصحة العامة، التي تتضمن صحة الأم والطفل والأمراض غير المعدية.

ومن جانبه، ثمن وفد مجموعة أثينا الطبية، التعاون المُثمر بين مصر واليونان، وخاصة في القطاع الصحي، مؤكدين تطلعهم نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين في مختلف المجالات لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربين عن بالغ سعادتهم لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة.

حضر الاجتماع، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، ومن جانب مجموعة أثينا الطبية، الدكتور جورج زرديلاس المدير الإداري الرئيسي في مركز أثينا الطبي، والسيد بافلوس إفثيميو المستشار التنفيذي لمجموعة أثينا الطبية.

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