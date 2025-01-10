«أفلام قديمة» كتاب يوثق كلاسيكيات السينما

صدر حديثا للكاتب أشرف بيدس كتابا جديدًا تحت عنوان "أفلام قديمة" عن دار زاجل الذي يتناول من خلاله كلاسيكيات السينما حول 17 فيلما مصريا شكلت ملامح رئيسية في تاريخ السينما.

ويرصد الكتاب بداية صناعة الأفلام القديمة بعضها منها رصاصة في القلب، عثمان وعلي، لعبة الست، مصطفى كامل بائعة الخبز، الآنسة حنفي، ونهر الحب والعديد من الأعمال السينمائية الأخرى، ولأن المتفرج المصري والعربي ارتبطت ذكرياته وذاكرته بأفلام الأبيض والأسود فإن الحنين يزداد إليها مع الأيام، ورغم التطور الذي حدث في صناعة السينما، وظهور أفلام لم تستوعبها أحلام اليقظة، لكن ذلك لم يهيل التراب والتجاهل عليها، ليست لأنها شكلت التراث والرصيد لهذه الصناعة، وإنما لأنها شاركتنا لحظات كثيرة ممتعة من حياتنا وظلت متفردة بروح الهواية حتى مع ظهور أخطاء وصعوبات البدايات.

والكتاب يشهد عرضًا لأفلام عمالقة الكوميديا نجيب الريحاني - علي الكسار - إسماعيل يس وجنتلمانات السينما عمر الشريف، رشدي أباظة، أحمد رمزي.

ويوثق الكتاب أول طلة لمحرم فؤاد وسعاد حسني، يتعرض الكتاب لاثتين من ملكات الرقص الشرقي الأولي تحية كاريوكا في (سمارة) والثاني نعيمة عاكف في (تمر حنة)، كما يوثق علاقة أشهر ثنائي فني (أنور وجدي وليلي مراد) في فيلم عنبر.