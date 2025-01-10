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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي.. لا إصابات في حريق شقة سكنية بالعمرانية

موقع الحريق
موقع الحريق
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع كمال هويدي بمحيط منطقة العمرانية؛ إذ تبين من المعاينة المبدئية احترق معظم أجزاء الشقة والتي يرجح أن يكون وراءها ماس كهربائي، واطلعت على تحريات المباحث التي بينت عدم حدوث إصابات في الحريق.

حريق شقة سكنية 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع كمال هويدي بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المعمل الجنائي إصابات حريق شقة سكنية