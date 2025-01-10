ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص

ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات المدمرة في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية إلى 10 أشخاص، وفقًا لما أفاد به مكتب الطب الشرعي في المدينة.

تستمر جهود رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا للسيطرة على سلسلة من الحرائق الهائلة التي اجتاحت المنطقة، وأدت إلى تدمير ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى.

الحريق الذي امتد من الساحل الهادئ إلى مدينة باسادينا أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم وسط أضرار هائلة.

على الرغم من انخفاض سرعة الرياح العاتية التي كانت تساهم في زيادة انتشار النيران، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الخطر ما زال قائمًا، ومع حلول يوم الجمعة، لا يزال رجال الإطفاء يكافحون ضد حرائق ضخمة في مناطق مثل باسيفيك باليساديس وألتادينا التي استمرت في الاشتعال حتى مساء الخميس.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرائق الحالية بأنها "الأكثر دمارًا في تاريخ ولاية كاليفورنيا"، مشيرًا إلى أن نحو 360 ألف شخص قد تم إجلاؤهم من المناطق المهددة.