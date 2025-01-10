استهدفها الحوثيون.. أمبري البريطانية تعلن نجاح إنقاذ ناقلة النفط سونيون

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية المتخصصة في الأمن البحري عن نجاح عملية إنقاذ ناقلة النفط "سونيون"، التي كانت قد تعرضت لهجوم من قبل جماعة الحوثيين في أغسطس الماضي.

الهجوم على الناقلة جاء في وقت حساس تزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة، ما يبرز خطورة الهجمات التي يشنها الحوثيون على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفيما يتعلق بالأوضاع العسكرية في اليمن، أفادت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بتعرض مناطق عدة في اليمن لغارات جوية من الطيران الأمريكي والبريطاني في الساعات الأولى من صباح الخميس. وشملت الغارات مناطق في العاصمة صنعاء، حيث تم استهداف منطقة جربان ومديريات في محافظة عمران والحديدة.

تصاعدت هذه الهجمات في ظل التصريحات التي أدلى بها عضو المجلس السياسي للحوثيين، حزام الأسد، الذي شدد على أن أي محاولة لوقف العمليات العسكرية اليمنية التي تدعم غزة سيقابلها الحوثيون بمزيد من الهجمات النوعية ضد أهداف إسرائيلية. وأوضح الأسد أن العمليات العسكرية اليمنية لن تتوقف طالما أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للعدوان.

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، نصر الدين عامر، أن عملياتهم العسكرية مستمرة طالما أن غزة تعاني، مؤكدًا أن الهدف من التصعيد العسكري هو استهداف الجبهة الداخلية لإسرائيل لزعزعة استقرارها وتحقيق ضغط أكبر عليها. وأشار عامر إلى أن هذه العمليات قد حققت أهدافها في التأثير على أمن إسرائيل.

وفي الأشهر الأخيرة، تكثفت الهجمات الحوثية ضد إسرائيل عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، مع أن تأثيرها كان محدودًا. وكان أبرز هذه الهجمات في 21 ديسمبر، حيث أصيب 16 شخصًا في تل أبيب جراء صاروخ أطلقه الحوثيون. وعقب ذلك، بدأ الحوثيون في استهداف السفن التجارية التي يعتقدون بأنها متجهة إلى إسرائيل أو مرتبطة بها، في خطوة وصفوها بأنها جزء من دعمهم للقضية الفلسطينية.

تزايدت هذه الهجمات مع تراجع حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما أثّر بشكل واضح على حركة مرور السفن في قناة السويس. تعكس هذه التطورات تصعيدًا كبيرًا في الصراع الإقليمي، حيث يزداد تأثير الصراع اليمني على الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الأزمة المستمرة في غزة وأثرها على السياسات الإقليمية.