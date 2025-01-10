ترامب يجري الترتيب لعقد اجتماع مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً للمحادثات.

وأضاف ترامب في تصريحات، قبل اجتماع مع حكام الولايات الجمهوريين في مار الاجو في ولاية فلوريدا إن "بوتين يريد عقد اجتماع، ونحن نرتب لذلك".

وعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلاً: "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي لقد قال ذلك علناً حتى، ​​وعلينا أن ننهي تلك الحرب إنها فوضى دموية".

يأتي ذلك في وقت قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن بوتين يرحب برغبة ترامب في إجراء اتصالات، لكن حتى الآن لم تقدَم طلبات رسمية، وأضاف أنه سيكون من الأنسب انتظار تولي ترامب منصبه أولاً.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ترامب "يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحديد نتيجة الحرب المستمرة منذ 34 شهراً مع روسيا وأن يساعد في وقف بوتين".