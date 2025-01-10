شهيد في قصف مسيرة إسرائيلية لمواطنين غرب خان يونس

استشهد أحد المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته قناة القاهرة الإخبارية، التي أكدت أن القصف أسفر عن مقتل شهيد وإصابة عدة أشخاص تم نقلهم لتلقي العلاج.

وتعكس هذه الحادثة التصعيد المستمر في المنطقة، حيث تستهدف الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال المدنيين والمناطق السكنية في محاولة لردع المقاومة الفلسطينية، ولم تُعلن أي جهة رسمية فلسطينية بعد عن هوية الشهيد أو المصابين، في حين تعيش المنطقة حالة من التوتر والقلق.

وتتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل تصاعد أعمال العنف في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، ما يثير مخاوف دولية من تفاقم الوضع الأمني وتدهور الوضع الإنساني، ويدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وإنهاء الحصار على القطاع.

من جانبها، لا تزال قوات الاحتلال تشن غارات جوية على مناطق متفرقة في القطاع، مما يزيد من حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف المدنيين، فيما يواصل الفلسطينيون مقاومتهم لتلك الهجمات، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم.