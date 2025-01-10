السيسي يؤدي صلاة الفجر مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة الأكاديمية العسكرية، اليوم الجمعة، بمشاركة طلبة الأكاديمية أداء صلاة الفجر.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبها متابعة الرئيس طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

في سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.