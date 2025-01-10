ترامب يعلن عن استعداداته لعقد لقاء مع بوتين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن تحضيراته لعقد لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في مارالاغو بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك".

وأشار ترامب إلى أنه لم يتم تحديد جدول زمني محدد للمحادثات بينه وبين بوتين، مما يعكس أن المفاوضات ما تزال في مرحلة التحضير.

ومع اقتراب عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، أُحيي الأمل في إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، ومع ذلك، أثار هذا الأمل في كييف مخاوف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يتطلب من أوكرانيا دفع ثمن باهظ، خاصة في ظل الحديث عن تنازلات قد تكون لصالح روسيا.

في تعليقه على الحرب، قال ترامب: “الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، لقد قال ذلك علنًا، ويجب علينا أن ننهي هذه الحرب، إنها فوضى دموية”، وأضاف أن إنهاء النزاع سيكون أولوية له إذا تمت المفاوضات مع بوتين.

وقد طرح مستشارو ترامب مقترحات لإنهاء الحرب تشير إلى إمكانية تقديم تنازلات بشأن أجزاء من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا، وهو ما أثار قلقًا داخل الأوساط الأوكرانية بشأن مستقبل الوضع الأمني والسياسي في البلاد.