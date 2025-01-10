حروق وإصابات.. تفاصيل إصابة 3 سيدات وطفلة في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بأبو النمرس

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة 3 سيدات وطفلة في حريق نشب داخل منزل بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، واطلعت على تقرير المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق الذي التهم أجزاء كبيرة من المنزل وتسبب في إصابة ساكنيه، بعدما استعلمت على الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حروق وإصابات

وكشفت التحقيقات أن الحريق بدأ من المطبخ نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز وامتد إلى غرفة المعيشة، تسبب في إصابة سيدة تدعى "نادية. ف" 32 سنة وبناتها الثلاثة التي كانت بينهم طفلة تبلغ من العمر سنتين بحروق بالوجه والذراعين والرقبة.

إصابة 4 أشخاص في حريق

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

تمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة طفلة و3 سيدات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.