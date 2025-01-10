بايدن: نحقق تقدمًا في اتفاق الهدنة بغزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، وفقًا لنبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد في تصريح له أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة.

وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة قد أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، مع توجيه الأنظار نحو حل الأزمة بشكل يعزز من الاستقرار في المنطقة.

وأوضح بايدن أن هذا التقدم يأتي نتيجة للتعاون المستمر بين الأطراف المعنية والضغط الدولي الهادف إلى الوصول إلى تسوية سلمية، كما شدد على أهمية أن يتضمن الاتفاق بنودًا تحقق العدالة والأمن لجميع الأطراف، بما في ذلك المدنيين في غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تواصل دعمها للمفاوضات التي تضمن حقوق الإنسان وتحافظ على سلامة المدنيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا فاعلًا في العملية السلمية، وأثنى على التزام المجتمع الدولي في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام الدائم في المنطقة.

وأشار بايدن إلى أن العمل جارٍ على تقليل التوترات، وأنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الخطوات الإيجابية نحو الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار والأمن لجميع الأطراف المعنية.