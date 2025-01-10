أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تباينت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة، وتختلف أسعار الذهب بشكل يومي وفقاً للعرض والطلب في الأسواق، كما تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وجاءت الأسعار المحلية اليوم، على النحو التالي:
عيار 24:
- سعر البيع: 4297 جنيها.
- سعر الشراء: 4280 جنيها.
عيار 22:
- سعر البيع: 3939 جنيها.
- سعر الشراء: 3923 جنيها.
عيار 21:
- سعر البيع: 3760 جنيها.
- سعر الشراء: 3745 جنيها.
عيار 18:
- سعر البيع: 3223 جنيها.
- سعر الشراء: 3210 جنيهات.
عيار 14:
- سعر البيع: 2507 جنيهات.
- سعر الشراء: 2497 جنيها.
عيار 12:
- سعر البيع: 2149 جنيها.
- سعر الشراء: 2140 جنيها.
الأونصة (الذهب):
- سعر البيع: 133656 جنيها.
- سعر الشراء: 133123 جنيها.
الجنيه الذهب:
- سعر البيع: 30080 جنيها.
- سعر الشراء: 29960 جنيها.
سعر الأونصة بالدولار:
- 2670.30 دولار.