أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025

الجمعة 10/يناير/2025 - 09:18 ص

تباينت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة، وتختلف أسعار الذهب بشكل يومي وفقاً للعرض والطلب في الأسواق، كما تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وجاءت الأسعار المحلية اليوم، على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع : 4297 جنيها.

: 4297 جنيها. سعر الشراء: 4280 جنيها.

عيار 22:

سعر البيع : 3939 جنيها.

: 3939 جنيها. سعر الشراء: 3923 جنيها.

عيار 21:

سعر البيع : 3760 جنيها.

: 3760 جنيها. سعر الشراء: 3745 جنيها.

عيار 18:

سعر البيع : 3223 جنيها.

: 3223 جنيها. سعر الشراء: 3210 جنيهات.

عيار 14:

سعر البيع : 2507 جنيهات.

: 2507 جنيهات. سعر الشراء: 2497 جنيها.

عيار 12:

سعر البيع : 2149 جنيها.

: 2149 جنيها. سعر الشراء: 2140 جنيها.

الأونصة (الذهب):

سعر البيع : 133656 جنيها.

: 133656 جنيها. سعر الشراء: 133123 جنيها.

الجنيه الذهب:

سعر البيع : 30080 جنيها.

: 30080 جنيها. سعر الشراء: 29960 جنيها.

سعر الأونصة بالدولار: