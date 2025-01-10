التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية وراء سقوط طفلة سودانية من شرفة منزلها بـ6 أكتوبر

أنهت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات في إصابة طفلة سودانية تبلغ من العمر 5 سنوات سقطت من شرفة منزلها بمساكن عثمان بمحيط مدينة 6 أكتوبر، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء سقوطها، وذلك بعد الاطلاع على تحريات المباحث عن الحادث وعقب الاستعلام عن الحالة الصحية للطفة المصابة.

سقطت من شرفة منزلها

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط طفلة من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط طفلة 5 سنوات تحمل جنسية دولة السودان من علو عقب اختلال توازنها، جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.