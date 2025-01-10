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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تقصف مناطق في دير البلح

زوارق إسرائيلية
زوارق إسرائيلية
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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، وفقًا لنبأ عاجل، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مناطق في دير البلح بقطاع غزة. 

الهجمات الجوية أسفرت عن تدمير عدد من المواقع العسكرية والمباني، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضًا مناطق سكنية بالقرب من الشواطئ، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى المواقع المتضررة لنقل المصابين إلى المستشفيات، ويشهد القطاع حالة من التوتر الشديد إثر تصاعد أعمال القصف في مختلف المناطق.

من جانب آخر، استنكر عدد من الناشطين في حقوق الإنسان الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية، مؤكدين أن هذه الأعمال تمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني.

كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين في غزة.

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