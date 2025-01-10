فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف غرب النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا بالمدفعية استهدف المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر نعمة غربي رام الله، كما اقتحمت آليات جيش الاحتلال قرية الباذان شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وداهم عدد كبير من جنود الاحتلال بناية سكنية في قرية طلوزة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نسف لمنازل سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وهاجم مستوطنين إسرائيليين مركبات الفلسطينيين على طريق "يتسهار" جنوب نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مواصي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا استهدف جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة.