روسيا: إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية في هجوم واسع على روستوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي واسع النطاق استهدف مقاطعة روستوف جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الهجوم شمل إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيّرة الأوكرانية، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من تدمير 16 طائرة مسيّرة.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم" يوم الأحد الماضي، أن الدفاعات الروسية أعلنت تمكنها من إسقاط 61 مسيرة أوكرانية أطلقتها قوات كييف على مناطق جنوب غربي البلاد الحدودية.

وقال بيان الوزارة: "أسقطت دفاعاتنا 37 مسيرة في مقاطعة روستوف و1 في مقاطعة بيلجورود، و20 في مقاطعة بريانسك، و1 في مقاطعة أوريول و2 فوق مقاطعة فورونيج".