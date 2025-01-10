ترامب: احترم قرار المحكمة العليا بشأن قضية المال مقابل الصمت

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، احترامه لقرار المحكمة العليا الذي رفض تأجيل الحكم في قضيته المتعلقة بمزاعم دفع أموال مقابل الصمت، لكنه أكد عزمه على الاستئناف.

وقد رفضت المحكمة العليا الأمريكية تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته المعروفة بأموال الصمت، تأتي هذه التطورات في إطار سلسلة من القضايا القانونية التي يواجهها ترامب.

في مايو الماضي، أدين ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية بشأن المدفوعات التي دفعها لمحاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية، من أجل منعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016، ونفى ترامب العلاقة.

وكان من المقرر أن يتم محاكمة ترامب في يوليو الماضي، ولكن تم تأجيل ذلك مرتين نتيجة لحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة.