مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى القصاصين التخصصي.. صور

قام الدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية بجولة تفقدية شاملة خلال الفترة المسائية بمستشفى القصاصين التخصصي.

وياتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جــودة الخدمات الصحية، ووفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضمنت الجولة تقييم سيـــر العمــل بالمستشفى، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التطورات التي تم تنفيذها مؤخـــرًا.

وكان في استقبالة الدكتور محمد حامد مدير مستشفى القصاصين التخصصي وخلال الجولة، تم استعراض تشغيل وحدة الحضانات الجديدة التي تم تفعيلها لتلبية احتياجات الأطفال حديثي الولادة. حيث تم تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة لمراقبة صحة الأطفال وتقديم الرعاية الفورية اللازمة في حالات الطوارئ، مما يضمن تقديم أفضل مستوى من العناية للأصغر سنًا.

كما تم الإعلان عن إضافة 8 أسرّة جديدة للقسم الداخلي بالمستشفى، وهي خطوة تعكس التزام الهيئة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. وقد تم تجهيز هذه الأسرّة بأحدث التقنيات الطبية، لضمان راحة المرضى وتوفير رعاية شاملة تلبي احتياجاتهم.

مدير الرعاية الصحية بالاسماعلية يتفقد مستشفى القصاصين التخصصي

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