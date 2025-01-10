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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المعارضة الفنزويلية: الإفراج عن ماريا كورينا بعد اعتقالها بتظاهرة ضد مادورو

ماريا كورينا ماتشادو
ماريا كورينا ماتشادو
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أعلنت المعارضة الفنزويلية إطلاق سراح زعيمتها، ماريا كورينا ماتشادو، بعد اعتقالها لفترة قصيرة إثر مشاركتها في تظاهرة مناهضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس.

ألقت قوات الأمن القبض على ماتشادو خلال مظاهرة حاشدة نظمتها المعارضة احتجاجًا على سياسات مادورو، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة في البلاد.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية الفنزويلية إدموندو جونزاليس، قال إنه تم اختطاف ماتشادو في أعقاب مظاهرة احتجاجية بعد ظهورها العلني الأول منذ أشهر.

وأضاف من خلال منشور على صفحته الخاصة بموقع "أكس": "أقول لقوات الأمن التي اختطفتها: لا تلعبوا بالنار"، مطالبا بالإفراج عنها فورا.

المعارضة الفنزويلية الإفراج عن ماريا كورينا تظاهرة ضد مادورو