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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن غارتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا استهدف منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نسف لمنازل سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وهاجم مستوطنين إسرائيليين مركبات الفلسطينيين على طريق "يتسهار" جنوب نابلس.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مواصي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا استهدف جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة. 

وشنت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفات متتالية استهدفت بها ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قريتي حجة وباقة الحطب شرق قلقيلية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السلم المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.

فلسطين طائرات الاحتلال استهداف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة غارة جوية