مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية أبو فلاح قرب رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا أطراف قرية أبو فلاح، وأحرقوا غرفة زراعية تعود لأحد المواطنين من القرية.

وانتقلت على الفور طواقم الدفاع المدني الفلسطيني لأماكن الحريق وعملت على إخماده.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قرية أبو فلاح، وبلدة ترمسعيا وقرية المغير، شمال شرق رام الله تعرضت في الأيام الأخيرة لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها إحراق منزل وغرف زراعية وخط شعارات عنصرية.

وقال إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال قام بعمليات نسف لمنازل سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مواصي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا استهدف جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة.

وشنت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفات متتالية استهدفت بها ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.