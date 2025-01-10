رئيس حزب الكتائب اللبنانية: سنكون إلى جانب الرئيس لتحقيق ما وعد به

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، أمس الخميس، أن حزب الكتائب سيكون إلى جانب الرئيس الجديد جوزاف عون في مساعيه لتحقيق ما وعد به في خطاب القسم.

وأضاف، أن انتخاب جوزاف عون يعد صفحة جديدة من تاريخ لبنان، ونأمل أن تكون مشرقة وأن يكون المجتمع الدولي بجانب لبنان لإعادة النهوض. كما أشار إلى أن عون هو أول رئيس بعد الحرب يُنتخب في بلد محرر من أي وصاية ولهذا السبب خطابه غير مسبوق في آخر 30 سنة.

وقال جوزف عون في أول خطاب له كرئيس للجمهورية اللبنانية، أن لبنان يدخل مرحلة جديدة من تاريخه، متعهدًا بالحفاظ على سيادة واستقلال البلاد، والعمل على إحداث تغييرات جذرية في الأداء السياسي والإداري.

كما شدد على أنه لن يفرط بسيادة واستقلال لبنان. قائلا، "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسًا، وهو أعظم وسام أناله". وأكد التزامه بصلاحياته كرئيس وحكم عادل بين الأطراف السياسية، مضيفًا: "لبنان هو من عمر التاريخ، وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم. ومهما اختلفنا، فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض".

وأكد على ضرورة الاستثمار في الجيش اللبناني لضمان حماية الحدود ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ستعمل على إزالة الاحتلال الإسرائيلي وآثار عدوانه، مشددًا على أهمية العمل على استراتيجية دفاعية شاملة تجمع بين الدبلوماسية والاقتصاد والقوة العسكرية.

وفي ختام كلمته قال عون، "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض". وأضاف، "شهداؤنا هم روح عزيمتنا، وأسرانا أمانة في أعناقنا، وعهدي أن أعيد بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي".