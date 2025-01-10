رسميًا.. غزل المحلة يضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي

أعلن نادي غزل المحلة رسميًا، تعاقده مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد ياسين

تعاقد غزل المحلة مع أحمد ياسين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

غزل المحلة يستعير أحمد ياسين من البنك الأهلي

وقع أحمد ياسين على عقود انضمامه إلى غزل المحلة، في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وعمر سعد، مدير شئون اللاعبين.

البنك الأهلي

أبرم غزل المحلة صفقة انتقال أحمد ياسين معارًا من البنك الأهلي، لتكون أولى صفقات الفريق الشتوية، تحت قيادة المدير الفني لزعيم الفلاحين شوقي غريب.

يحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوضه 7 جولات.