فلسطين.. جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال قام بعمليات نسف لمنازل سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في مواصي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا استهدف جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة.

وشنت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفات متتالية استهدفت بها ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قريتي حجة وباقة الحطب شرق قلقيلية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السلم المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبتين لمواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها بلدة نعلين غرب رام الله. حيث اقتحم الاحتلال البلدة بعدة آليات عسكرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.