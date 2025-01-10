بايدن: مازلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للأسرى والمحتجزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مازال متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك تقدمًا بشأن اتفاق غزة.

وفي وقت سابق، صرح بايدن بضرورة إنجاز هذا الاتفاق ووضع حد للحرب، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة والبدء في مرحلة جديدة. من جانبه، أبدى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة، ووجود تحرك إيجابي من جانب حركة حماس.

وقالت مصادر فلسطينية، أن محادثات وقف إطلاق النار بغزة حققت تقدما للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لكن ليس بما يكفي لإبرام اتفاق.

وتبذل مصر وقطر والولايات المتحدة جهودًا كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 15 شهرًا، وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين الذين تحتجزهم حماس قبل أن يترك الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.