استبدلوا الذهب بآخر مزيف.. تجديد حبس «نصف دستة أشرار» بالساحل

جدد قاضي المعارضات، حبس 6 أشخاص المتهمين بالدخول إلى شقة سكنية واستبدال الذهب بمزيف لإبعاد الشبهة عن أنفسهم وخداع مالك الشقة بمنطقة الساحل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل؛ لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج، الساحل”.

كما تم ضبط (مبلغ مالي - سيارة - حساب بنكي - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.