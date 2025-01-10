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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. تجديد حبس حارس أمن متهم بسرقة عملات من سيارة نقل أموال في عين شمس

المتهم
المتهم
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جدد قاضي المعارضات، حبس حارس أمن المتهم بسرقة عملات من داخل سيارة نقل أموال المعين على حراستها بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحا بأنه يمر بضائقة مادية وفي سبيل حلها قام بالتخطيط بسرقة السيارة في محاولة للهروب بجريمته.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه قام باستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص، عامل بمحل أدوات كهربائية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط  حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال  بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول، عدد من الإيصالات)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى.

وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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